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Родриго: я слишком молод, чтобы меня считали заменой Роналду

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго Гоэс заявил, что ему не нравятся сравнения с бывшим форвардом "Королевского клуба" Криштиану Роналду.

"Моей мечтой была возможность играть за "Реал" вместе с Роналду. Мне жаль, что он ушёл из команды, но я думаю, что мне было бы сложно играть рядом с ним. Я ещё слишком молодой футболист, чтобы меня считали заменой Роналду, который является одним из величайших игроков в истории клуба, если не самым великим. Я не хочу, чтобы на меня давили сравнения с ним", - цитирует Родриго AS.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Родриго Реал Ла Лига Роналду Ювентус Серия А
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