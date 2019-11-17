Абидаль: не знаю, уйдёт ли Вальверде из "Барселоны" в конце сезона. Решать ему

Технический директор "Барселоны" Эрик Абидаль поделился мнением о работе главного тренера Эрнесто Вальверде."Споры о работе Вальверде ведутся постоянно. Они были после проигрыша "Роме", поражения от "Ливерпуля". Из-за этого можно подумать, что сезон был плохим.В таких ситуациях можно обвинить тренера, но необходимо всё проанализировать, что тренер даёт команде и наоборот. Мы поддерживаем тренера и даём ему всю информацию. Есть клубы, которые увольняют тренеров при плохих результатах, но нужно смотреть на вещи шире. Если тренер видит, что команда может стать лучше, то ему можно доверять.В поражениях в Лиге чемпионов виноваты игроки и тренеры. Это был несчастный случай. В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить.Я не знаю, будет ли это последний сезон для Вальверде в клубе, решение принимать ему. Могу сказать, что недавно мы обсуждали ситуацию с командой. Он продолжает заниматься своей работой. Он сам примет решение. Могу вас заверить, что мы ни с кем не вели переговоров", - цитирует Абидаля Sport.es.