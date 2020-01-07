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Неймар: Родриго и Винисиус - игроки высокого уровня, но им нужно набраться опыта

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился мнением о форвардах мадридского "Реала" Винисиусе Жуниоре и Родриго Гоэсе.

"Родриго и Винисиус — игроки высокого уровня, они демонстрируют это в «Реале». Надеюсь, они будут добиваться побед и наслаждаться европейским футболом. Но им необходимо набраться опыта и повзрослеть. Тогда они станут намного сильнее, чем сейчас", - цитирует Неймара Globo Esporte.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Неймар Родриго Винисиус Реал Ла Лига ПСЖ Лига 1
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