Месси: я не могу позволить Абидалю нападать на меня

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал недавний конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Я не знаю, что с ним произошло, и почему он это сказал. Но я ответил на его слова, потому что почувствовал себя атакованным. О команде говорят слишком многое: что игроки увольняют и назначают тренеров, приводят в клуб игроков. Особенно это касается меня. Как будто у меня большое влияние, и я принимаю решения. И мне было неприятно, что подобное сказал человек из клуба, спортивный директор.

Мне кажется безумием ставить игроков в центр такого решения, как отставка тренера. Абидаль – человек, который принимает решения. Он должен взять на себя ответственность. Вот почему я высказался, желая прояснить это. Я считаю, что не должен был позволить спортивному директору атаковать меня таким образом", — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Напомним, недавно Эрик Абидаль раскритиковал игроков "Барселоны" за то, что они недостаточно, по его мнению, выкладывались на поле под руководством прежнего тренера "блауграны" Эрнесто Вальверде.

Месси попросил Абидаля назвать фамилии этих игроков. После конфликт был закрыт после беседы обеих сторон с президентом клуба.

В чемпионате Испании "Барселона" идет на втором месте, отставая на одно очко от лидера — мадридского "Реала".


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Теги: Примера Барселона Месси Абидаль
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