В матче 25-го тура чемпионата Испании "Валенсия" в гостях проиграла "Реалу Сосьедад". Встреча завершилась со счетом 3:0.
Российский полузащитник Денис Черышев отыграл весь матч.
Чемпионат Испании
25 тур
Реал Сосьедад – Валенсия 3:0
Голы: Мерино, 12, Монреаль, 45+1, Янузай, 48
Реал Сосьедад: Ремиро, Монреаль, Ле Норман, Элустондо, Сальдуа, Эдегор, Субельдия, Мерино, Янузай (Жозе, 74), Оярсабаль (Муньос, 89), Исак (Фуэнтес, 84)
Валенсия: Доменек, Дьякаби, Хауме, Мангала (Гильямон, 46), Черышев, Васс, Солер (Ин, 64), Кондогбиа, Парехо, Торрес (Собрино, 80), Гамейро
Предупреждения: Мерино, 38, Хауме, 88
"Валенсия" с Черышевым с крупным счетом проиграла "Реалу Сосьедад"
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