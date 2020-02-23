"Севилья" на выезде разгромила "Хетафе"

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Хетафе" с крупным счетом проиграл "Севилье". Встреча завершилась со счетом 0:3.



Чемпионат Испании



25 тур



Хетафе – Севилья 0:3



Голы: Окампос, 43, Фернандо, 67, Кунде, 75



Хетафе: Сория, Оливера, Ньом (Кенеди, 71), Чема, Дьене, Суарес, Кукурелья, Этебо (Арамбарри, 58), Максимович, Брум (Анхель, 46), Молина



Севилья: Вацлик (Буну, 46), Кунде, Навас, Регилон, Карлос, Жордан, Гудель, Фернандо (Торрес, 78), Окампос, Сусо (Гомес, 72), Йонг



Предупреждения: Кукурелья, 31, Этебо, 34, Регилон, 35, Ньом, 35, Кунде, 56, Молина, 59, Дьене, 62, Чема, 86, Максимович, 90+2, Навас, 90+3