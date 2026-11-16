Напомним, что футболист травмировался в расположении национальной команды Испании.
"У Пау Кубарси напряжение в мышце бедра (подвздошно?поясничной). От того, как быстро он восстановится, зависит, сыграет ли он в матче с "Вильярреалом", - сказано в заявлении каталонцев.
В текущем сезоне 19-летний Кубарси принял участие в девяти матчах чемпионата Испании, в которых смог сделать два ассиста.
В "Барселоне" рассказали о травме основного защитника
Пресс-служба "Барселоны" сообщила детали травмы защитника команды Пау Кубарси.
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