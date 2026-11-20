Как сообщает официальный сайт мадридцев, новый контракт 34-летнего вратаря рассчитан до 30 июня 2028 года. Предыдущее соглашение Куртуа действовало до лета 2027-го.
Бельгиец выступает за "Реал" с августа 2018 года, когда перешел из лондонского "Челси". За это время голкипер трижды становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне Куртуа провел 15 матчей во всех турнирах, четыре из которых завершил без пропущенных мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
После 12 туров чемпионата Испании "Реал" с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующей "Барселоне" три балла.
Источник: официальный сайт "Реала"
Реал продлил контракт с Тибо Куртуа до 2028 года
Мадридский "Реал" объявил о продлении соглашения с бельгийским голкипером Тибо Куртуа, который останется в испанском клубе как минимум до лета 2028 года.
Фото: Aitor Alcalde / Getty Images