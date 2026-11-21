Уже на шестой минуте Пабло Дуран вывел гостей вперёд. На 39-й минуте Килиан Мбаппе мог сравнять счёт, однако не сумел реализовать пенальти.
На 66-й минуте Джуд Беллингем восстановил равенство, а на 85-й Карлос Эспи забил победный мяч.
После этой победы "Реал" с 33 очками поднялся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" имеет в активе 13 баллов и располагается на 13-й строчке.
Незабитый пенальти Мбаппе не помешал "Реалу" победить "Сельту"
Мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Сельтой" со счётом 2:1 в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании.
Фото: AS