Холанд рассказал о футболистах, которых считает лучшими в мире

Нападающий "Борусии" Эрлинг Холанд назвал лучших футболистов на свой взгляд.

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"Трудно сравнить Месси, Неймара и Роналду. Игра первых двух просто фантастика. Они одни из лучших в истории. Роналду мне тоже нравится. Это безумие, как он играет в последние 10 лет. Это же касается и Ибрагимовича", - приводит слова Холанда Mundo Deportivo со ссылкой на Interactive Esporte.



Холанд выступает за "Боруссию" с января 2020 года, перейдя из "Зальцбурга" за 20 миллионов евро.