Головин попал в перекладину, и «Монако» вместо победы проиграл, а Смолов получил карточку на скамейке

Вечер упущенных возможностей Черышева
Денис – нечастый гость в стартовом составе «Валенсии», потому 82 минуты на поле в матче с «Алавесом» – само по себе событие для россиянина. Он наконец, тьфу-тьфу, преодолел болячки, забил единственный гол команды «Аталанте» сразу после выхода на замену и мог забить ещё, после чего выходил в старте в двух из трёх матчей. Хорошие новости для сборной, которой Денис очень нужен.
Увы, матч с «Алавесом» не стал удачным для «Валенсии» и для Черышева лично. В первом тайме 11-й номер оказался перед вратарём и перебросил его, но ударом это не назвать – мяч вряд ли бы закатился в ворота, даже если бы защитники не выбили бы его. Вместе с тем, Черышев упал после контакта с вратарём и небезосновательно требовал пенальти. Да, может, Денис и не успел к мячу, но голкипер его сбил и лишил возможности даже побороться.
А во втором тайме уже при счете 1:0 в пользу «Валенсии» (Парехо забил со штрафного) Черышев мог стать автором решающей голевой передаче. В суматошной ситуации он здорово увидел на дальней штанге Флоренци и навесил на него, но итальянец не попал в ворота из такой позиции.
На 73-й минуте «Алавес» сравнял счёт, а ещё через 10 минут Черышева сменил Родриго. Тем не менее, такое игровое время свидетельствует о неплохой форме Черышева, который обычно выходит на замену или заменяется первым после часа игры. Ну и об игре, из которой он не выпадал, тоже.
Но вряд ли Селадес может быть доволен хоть чем-то: в матче с середняком его команда потеряла очки, оставшись на 7-м месте (до Лиги чемпионов – 4 балла), и по ударам уступила 6:13. Очень слабо, а впереди ответная игра с «Аталантой», в которой не придётся рассчитывать даже на собственных болельщиков: из-за коронавируса матч пройдет без зрителей. Похоже, отыграть 1:4 не удастся.
Ноль очков вместо трёх – Головин мог принести победу, но получилось как всегда
Александр при разных тренерах играет на совершенно разных позициях, порой не подразумевающих завершение атак, но всё же его атакующая статистика выглядит слабовато: 3+4 в 25 матчах Лиги 1. И дело не в том, что Жардим и Морено делают из него какого-то глубинного опорника (есть же Бакайоко).
Проблема скорее в реализации. Во многих матчах Головин просто не забивает то, что должен. Вспомнить хотя бы игру с «ПСЖ», где Александр нанёс 5 холостых ударов или матч с «Монпелье», где он с 7 метров зарядил выше ворот.
В Ницце Головин был не так активен в атаке: «Монако» вчистую выиграл первый тайм (10:3 по ударам), Бен-Йеддер забил свой 18-й мяч в Лиге 1. Интересных моментов с участием Головина не возникало до 89-й минуты, когда Александр получил мяч на правом краю штрафной, подработал мяч под удар и мощно выстрелил в перекладину.
Произошло сие событие при счёте 1:1 и вполне могло принести гостям победу. К тому моменту «Монако» как обычно играл в меньшинстве (уже 10-е удаление в сезоне, у «Ниццы» 7, у остальных 6 и меньше), но удаление Йоветича произошло на 86-й минуте.
При этом Головин стал лучшим игроком «Монако» по пусть и специфическим, мало что значащим и автоматизированным оценкам WhoScored: известный статистический портал занёс ему в актив 88% точных передач, 6 из 7 удачных попыток дриблинга (лучший в матче), 4 отбора (второй в матче), 3 выноса и 2 перехвата.
Хороший черновой объём (правда, непрерванная контратака с голевым моментом - большой минус), но «Монако» куда больше пригодился бы гол. Пропустив в концовке, монегаски прервали 5-матчевую серию (правда, в двух последних играх команда добывала лишь ничьи) и, видимо, окончательно выключили из борьбы за Лигу чемпионов. Не так давно «Монако» шёл пятым в зоне видимости третьего места, но сейчас «Ренн» уже в 7 очках и имеет игру в запасе. «Монако» же лишь 9-й – очередной сезон идёт насмарку.
Смолова наконец заменили не первым. Но на скамейке он не угомонился и заработал жёлтую
Когда мы после гола «Реалу» говорили, что Смолов уже не зря съездил, даже если больше ничего не забьёт, мы не имели ввиду, что именно так и надо поступать. В трёх играх подряд Смолов мало того, что не забивает, он и пробил по воротам всего один раз. Хотя в матче с «Хетафе» это вполне ожидалось: по ударам гости проиграли 3:19.
«Сельта» ехала к «Хетафе» без своей легенды Яго Аспаса, потому вряд ли могла рассчитывать на гол в ворота столь жёсткого и крепкого соперника. Ни о какой кружевной барселонской игре не вёл даже Оскар Гарсия: по ходу матча точность передач обеих команд падала ниже 60%.
Смолову было очень тяжело найти свой момент в такой ситуации: на одну неплохую подачу с фланга он поспеть не смог, а другой так и не дождался. Скорее сам Фёдор был вынужден уходить на фланг и пытаться что-то придумать там, но после долгой возни с мячом в конце концов его терял.
С «Леганесом» Смолов отыграл 65 минут, с «Гранадой» – всего 57, так что с «Хетафе» есть прогресс: сперва Гарсия заменил Рафинью, а уж потом, только на 70-й минуте, Фёдора. Однако россиянин остался в игре и за пределами поля, требуя удаления Дамиана Суареса.
Оскар Гарсия ещё раз отметил, что Смолов – не типичный русский, он экстравертен, знает английский язык и не имеет проблем с адаптацией. Глядишь, был бы типичным русским, жёлтую бы не заработал – вряд ли форвард ругался на судью по-русски или уже по-испански.
Суареса в итоге не удалили, а заменили, но красной карточки «Хетафе» всё равно не избежал: на 82-й минуте вторую жёлтую схватил Арамбарри. В том числе и этого помогло «Сельте» отстоять ничейку, которая была для команды из Виго, пожалуй, максимумом.
Недавний аутсайдер не проигрывает уже 5 туров подряд (это все 5 матчей, которые Смолов провёл в старте), но выдыхать рано: если «Леганес» и «Эспаньол» немного отстали, то «Мальорка» в одном очке позади, совсем рядом. Так что «Сельте» потребуется лучший Смолов, которого Оскар Гарсия ждёт уже полтора месяца.
Иллюстрации: кадры из трансляций Telesport и Матч! Футбол 1 (ООО Национальный спортивный телеканал), La Liga