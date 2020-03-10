"Реал Сосьедад" одержал победу над "Эйбаром"

В перенесенном матче 24-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Эйбар".

Чемпионат Испании

24 тур

"Эйбар" - "Реал Сосьедад" 1:2

Голы: Оярсабаль, 16 (пен.), Жозе, 75, Шарлес, 90

Эйбар:Дмитрович, Анхель, Бигас (Бургос, 82), Арбилья, Корреа, Экспозито, Эскаланте, Альварес (Шарлес, 67), Инуи (Кике, 77), Орельяна, Гарсия

Реал Сосьедад: Ремиро, Элустондо, Сальдуа, Муньос, Ле Норман, Янузай (Португес, 67), Мерино, Субельдия, Фуэнтес (Гевара, 62), Оярсабаль, Жозе (Исак, 85)

Предупреждения: Бигас, 15, Субельдия, 28, Анхель, 29, Эскаланте, 35, Янузай, 37


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Теги: Эйбар Реал Сосьедад Ла Лига
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