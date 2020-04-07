- Что могу сказать о Смолове? Сильный форвард, который давно на слуху у любителей футбола, успешно выступал за сборную. Он сразу стал помогать "Сельте" набирать очки, команда выбралась из зоны вылета. Возможно, он еще не до конца адаптировался к новому сезону и не показал всего, на что способен.
Не поздно ли в 30 лет начать строить успешную карьеру в Ла Лиге? Все относительно, у каждого игрока свой путь. Возможно, раньше у него не было предложений, которые бы устроили его со всех сторон.
Знаю, что другой ваш игрок – Александр Головин – рано уехал в Европу и сейчас выступает за "Монако". Он очень впечатлил меня на чемпионате мира 2018, думаю, он вполне может стать игроком экстра-класса, который будет выступать за команды, борющиеся за победу в Лиге чемпионов, – цитируют слова полузащитника "Известия".
Напомним, что за "Сельту" Федор Смолов выступает на правах аренды до конца сезона. В испанский клуб форвард пришел из московского "Локомотива". В шести матчах в рамках Ла Лиги нападающий из России забил один гол.
Александр Головин перешел во французский клуб летом 2018 года за рекордные для российских футболистов 30 миллионов евро. В составе "Монако" Головин вышел на поле 65 раз и забил 7 голов.
В настоящее время почти все чемпионаты Европы по футболу приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Нолито: Смолов - сильный форвард, Головин может стать игроком экстра-класса
Полузащитник испанской "Севильи" Нолито поделился мнением о русских футболистах, играющих в европейских командах.
Фото: Sport.ua
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!