- Вернувшись сейчас в Россию, Смолов совершил ошибку. Никто этот поступок не оценил — ни в клубе, никто в Испании. Федору это точно аукнется. Если ты профессионал и принял правила клуба, то их нужно выполнять, - приводит слова Радченко СЭ.
Ранее Смолов заявил, что "Сельта" разрешила ему покинуть Испанию, Ла Лига - нет.
Напомним, что за клуб из Виго Федор Смолов выступает на правах аренды до конца сезона. К "кельтам" форвард перешел из московского "Локомотива". В шести матчах в рамках Ла Лиги нападающий из России забил один гол.
Экс-нападающий "Депортиво" Радченко: Смолов совершил ошибку, ему это аукнется
Экс-форвард испанского "Депортиво" и сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал отъезд нападающего "Сельты" Федора Смолова из Испании в Россию из-за коронавируса.
Фото: Спорт день за днем
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