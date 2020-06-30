Игрок останется в клубе до окончания текущего сезона. Российский форвард выступает за испанцев на правах аренды из московского "Локомотива". Ранее сообщалось, что "Сельта" может выкупить российского форварда за 6 млн евро плюс 2 млн бонусов.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Федор Смолов провел за клуб из Виго 12 матчей и забил 2 гола.
"Сельта" продлила аренду Смолова до конца сезона
"Сельта" на своем сайте объявила о продлении аренды нападающего Федора Смолова.
Фото: AFP
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