Во время карантина он за две недели отыграл 125 часов. В среднем за день футболист играл в эту игру почти около 9 часов в день.
Смолов похвастался рейтингом в CS:GO
Нападающий "Сельты" Федор Смолов в своем инстаграме показал свой рейтинг в популярной игре CS:GO.
Во время карантина он за две недели отыграл 125 часов. В среднем за день футболист играл в эту игру почти около 9 часов в день.
Во время карантина он за две недели отыграл 125 часов. В среднем за день футболист играл в эту игру почти около 9 часов в день.
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