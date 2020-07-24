- Да, мы были заинтересованы в Гайче, однако он выбрал другую иностранную лигу, - цитирует Наварро SuperDePorte.
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за футболиста 8,5 млн евро. Также "Сан-Лоренсо" получит 20% от следующей продажи игрока.
В прошлом сезоне Адольфо Гайч провел 12 матчей и забил 5 голов.
Гайча хотел подписать испанский клуб, но аргентинец выбрал ЦСКА
Спортивный директор "Леванте" Давид Наварро рассказал, что клуб интересовался нападающим "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем.
Фото: ФК "Леванте"
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