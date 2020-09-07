— Посмотрим, как всё будет. Агент мне ничего не говорил. Я слышал, что они интересуются, но больше ничего не знаю, — передаёт слова Депая NOS.
26-летний Депай выступает за "Лион" с января 2017 года. Голландец провёл за клуб 139 матчей, забил 57 голов и отдал 43 голевые передачи.
Сообщалось, что "Барселона" заплатит за футболиста 25 млн евро.
Депай — о трансфере в "Барселону": знаю об интересе от них
Нападающий "Лиона" Мемфис Депай рассказал об интересе со стороны "Барселоны".
Фото: Getty Images
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