Депай — о трансфере в "Барселону": знаю об интересе от них

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай рассказал об интересе со стороны "Барселоны".

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— Посмотрим, как всё будет. Агент мне ничего не говорил. Я слышал, что они интересуются, но больше ничего не знаю, — передаёт слова Депая NOS.



26-летний Депай выступает за "Лион" с января 2017 года. Голландец провёл за клуб 139 матчей, забил 57 голов и отдал 43 голевые передачи.



Сообщалось, что "Барселона" заплатит за футболиста 25 млн евро.