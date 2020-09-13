Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле на 71-й минуте, заменив Гонсало Гуэдеша. И уже через четыре минуты россиянин отдал результативную передачу, с которой отличился Ману Вальехо.
Благодаря этому голу, "Валенсия" вышла вперёд в дерби - 3:2.
Ранее испанские СМИ сообщили, что руководство "Валенсии" не рассчитывает на Черышева. Так, россиянину якобы предложили искать себе новый клуб.
Черышев отдал результативную передачу через четыре минуты после выхода на замену в городском дерби
В эти минуты проходит матч первого тура "Валенсия" - "Леванте".
Фото: ФК "Валенсия"
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