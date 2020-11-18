Как сообщает пресс-служба "Севильи", игрок пропустил последнюю тренировку команды, так как почувствовал симптомы заболевания.
В текущем сезоне Ла Лиги 24-летний Фернандес в составе "Севильи" провел пять матчей.
Напомним, что "Севилья" является соперником "Краснодара" в групповом этапе Лиги чемпионов.
Игрок "Севильи" Фернандес заразился коронавирусом
Нападающий "Севильи" Карлос Фернандес сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: EPA
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