Игрок "Севильи" Фернандес заразился коронавирусом

Нападающий "Севильи" Карлос Фернандес сдал положительный тест на коронавирус.

Фото: EPA

Как сообщает пресс-служба "Севильи", игрок пропустил последнюю тренировку команды, так как почувствовал симптомы заболевания.



В текущем сезоне Ла Лиги 24-летний Фернандес в составе "Севильи" провел пять матчей.



Напомним, что "Севилья" является соперником "Краснодара" в групповом этапе Лиги чемпионов.