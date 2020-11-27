Ранее в "Валенсии" сообщили об одном случае заражения коронавирусом в команде. Фамилия игрока не называлась. А Денис Черышев пропустил тренировку испанского клуба.
В текущем сезоне испанской Ла лиги Денис Черышев провел 5 матчей за "Валенсию", отметившись одной результативной передачей.
Источник: Norantaminuts
Источник: Черышев сдал положительный тест на коронавирус
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев изолирован от партнеров по команде.
Фото: "Getty Images"
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