Полузащитник "Гремио" Пепе может перейти в мадридский "Реал", передает журналист Андре Эрнан. Как сообщает источник, представители "бланкос" уже провели предварительные переговоры с 23-летним бразильцем.
Ранее стало известно, что Пепе интересуется петербургский "Зенит", который был бы не против подписать бразильского вингера будущим летом.
В 36 матчах текущего сезона Пепе забил в ворота соперников "Гремио" 12 голов и отдал 8 голевых передач. Срок его соглашения с бразильским клубом истекает в конце 2024 года.
Вингер "Гремио" Пепе может вместо "Зенита" перейти в "Реал"
Мадридский "Реал" проявляет интерес к вингеру "Гремио" Пепе, которым ранее интересовался "Зенит".
Фото: Goal
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