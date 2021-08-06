"Думаю, Месси никуда не уйдет. Предполагаю, что это часть игры, шоу против Ла Лиги. На чем основаны мои предложения? Месси — лучший игрок в истории. Мы посчастливилось видеть всю его карьеру в "Барселоне". "Барселона" - это Месси, а Месси - это "Барселона". Я не знаю, что должно случиться, чтобы Лео ушел. Тем более ему уже 34 года. Мы видим, что Роналду стал бледной тенью себя, уйдя в "Ювентус", - приводит слова Селюка Sport24.
Ранее "Барселона" объявила, что договорилась с Месси о подписании нового контракта, однако этого сделать не удалось из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.
Сообщалось, что в заключении трудового соглашения с 34-летним аргентинцем заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити". За французский клуб выступает друг Месси бразильский нападающий Неймар, а "горожан" тренирует экс-наставник Лионеля в "Барселоне" Хосеп Гвардиола.
В составе сине-гранатовых Месси провел 778 матчей во всех турнирах, отметившись в них 672 забитыми мячами и 305 голевыми передачами.
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Агент Селюк: предполагаю, Месси никуда не уйдет. Это часть игры, шоу против Ла Лиги
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что нападающий Лионель Месси покинул "Барселону".
Фото: Getty Images
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