Лопес отметил, что точной даты возвращения Черышева в строй после травмы пока нет.
"Мы еще точно не знаем, когда вернется Денис. Это пока непонятно, поэтому точной даты его восстановления нет", - сказал агент.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Черышев продолжает восстанавливаться после повреждения колена и занимается по индивидуальной программе. При этом отмечалось, что "Валенсия" ожидает возвращения российского игрока в общую группу в ближайшие дни. По данным прессы, не исключено, что Денис поучаствует в игре восьмого тура Ла Лиги с "Кадисом". Матч пройдет 2 октября.
Источник: Sport24
"Валенсия" ожидает возвращения Черышева в общую группу в ближайшие дни
Агент Черышева не смог назвать точную дату возвращения Дениса в строй после травмы
Агент Хуан Лопес, представляющий интересы полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, высказался о сроках восстановления игрока после повреждения.
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