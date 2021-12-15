Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бернли
22:30
УотфордНе начат
П1 2.2X 3.45П2 3.4
Кристал Пэлас
22:30
СаутгемптонНе начат
П1 2.15X 3.3П2 3.7
Брайтон
22:30
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.44X 3П2 3.35
Арсенал
23:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.15X 3.55П2 3.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Боруссия М
20:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.09X 3.8П2 3.35
Аугсбург
22:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 7.2X 5.2П2 1.41
Унион
22:30
ФрайбургНе начат
П1 2.46X 3.2П2 3.1
Байер
22:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.91X 3.95П2 3.75
Боруссия Д
22:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.12X 10П2 22

Бывший врач "Спартака" назвал возможную причину болезни Агуэро

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншэнь поделился мнением насчёт причины болезни Серхио Агуэро.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Бывший врач московского "Спартака" Лю Хуншэнь рассказал о возможном факторе, который мог стать причиной болезни нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро.

"Приступы тахикардии возникают из-за перенагрузок, причем это распространено не только у футболистов.
Не думаю, что это связано с ошибкой врачей "Барселоны". На медосмотре до подписания контракта они могли не заметить проблем с сердцем, они появляются при больших нагрузках" , - сказал Лю Хуншэнь "Спорт-Экспрессу".

Напомним, что сегодня Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры в связи с проблемами с сердцем.

Последним клубом 33-летнего аргентинца стала "Барселона". За каталаноский клуб Агуэро сыграл 5 матчей в этом сезоне и забил один мяч.


Теги: Агуэро Барселона Чемпионат Испании
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Официально: "Динамо" и Шварц договорились о продлении контракта
Бывший врач "Спартака" назвал возможную причину болезни Агуэро
"Ну, это просто цирк!" Смородская прокомментировала слова Цорна и Корнетки о задачах "Локомотива" 3
Цорн: надеемся, что после окончания сборов Анджорин покажет уровень, который мы от него ждем
"ПСЖ" заинтересован в переходе защитника "Челси" Рюдигера
Тихонов: конечно, я за то, чтобы Витория остался в "Спартаке" 7
Источник: "Интер" хочет разорвать контракт с Эриксеном 1
Источник: Максименко продлил контракт со "Спартаком" 9
Агуэро не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции. Он завершает карьеру из-за проблем с сердцем (фото) 3
Дисквалификация Тихонова в Казахстане сокращена до года
РФС передал РПЛ права на проведение чемпионата России до сезона-2025/26 4
В "Велесе" подтвердили переговоры с "Гентом" по Галояну
Источник: полузащитник "Велеса" Галоян попал в сферу интересов "Гента". Летом он мог оказаться в ЦСКА
Источник: полузащитник "Спартака" Тиль может перейти в "Эвертон" 12
В. Овчинников: "Спартаку" не нужен новый главный тренер. У них уже есть. Все его знают. Точнее ее 23
Шалимов и Осинькин — в числе претендентов на награду тренера месяца в РПЛ 2
Корнетка: Мампасси — очень интересный игрок для "Локомотива", который подходит под стиль и игровую философию 4
Дуглас Сантос: сборная России доказала соперникам, что с ней нужно считаться
Кокорин — на афише матча Кубка Италии "Фиорентина" - "Беневенто" 9
Стали известны номинанты на приз лучшему игроку месяца в РПЛ
Вратарь "Сочи" — об успехах команды в РПЛ: у нас сумасшедший коллектив и отличная атмосфера 5
Хави оценил вероятность перехода Холанда в "Барселону"
Баженов: если Ваноли придет в "Спартак", буду его поддерживать 2
Цорн: ни Рангник, ни я не врали Крыховяку. За его спиной ничего не происходило 3
Баженов: "Спартак" - главное разочарование первой части сезона 1
Цорн рассказал, повлиял ли уход Рангника на трансферную политику "Локомотива"
Созин: "Динамо" рановато бороться с "Зенитом". Не думаю, что петербуржцы отпустят чемпионство 4
Цорн объяснил, почему "Локомотив" прекратил сотрудничество с Николичем 9
Цорн: у нас есть поддержка руководства "Локомотива". Они придерживаются принятой стратегии
Руководитель по спорту и развитию "Локомотива": мы хотим быть выше и лучше, чем "Зенит" 5
Все новости
-