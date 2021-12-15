Бывший врач московского "Спартака" Лю Хуншэнь рассказал о возможном факторе, который мог стать причиной болезни нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро.
"Приступы тахикардии возникают из-за перенагрузок, причем это распространено не только у футболистов.
Не думаю, что это связано с ошибкой врачей "Барселоны". На медосмотре до подписания контракта они могли не заметить проблем с сердцем, они появляются при больших нагрузках" , - сказал Лю Хуншэнь "Спорт-Экспрессу".
Напомним, что сегодня Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры в связи с проблемами с сердцем.
Последним клубом 33-летнего аргентинца стала "Барселона". За каталаноский клуб Агуэро сыграл 5 матчей в этом сезоне и забил один мяч.
Бывший врач "Спартака" назвал возможную причину болезни Агуэро
Бывший врач "Спартака" Лю Хуншэнь поделился мнением насчёт причины болезни Серхио Агуэро.
Фото: "Спорт-Экспресс"