– Какие воспоминания остались о Мостовом и Карпине? Характер! У русских очень сильный соревновательный дух. Эти двое футболистов мне нравились своими персональными качествами, своей харизмой. И надо сказать, что в Испании их до сих пор помнят. Помнят ли испанцы Смолова по играм за "Сельту"? Не думаю. Он не так долго играл в Испании, – приводит слова Рубена "Metaratings".
Рубен де ла Ред завершил карьеру футболиста в ноябре 2010 года. Последними и единственными клубами, за которые он выступал, являлись "Реал Мадрид" и "Хетафе". После этого Рубен работал ассистентом тренера и главным тренером в молодёжных командах мадридского клуба, а также во второй команде "Хетафе". Федор Смолов играл за "Сельту" с января 2020 года по июль 2020 года. Российский форвард находился там на правах аренды.
Рубен де ла Ред: в Испании до сих пор помнят Мостового и Карпина, Смолов не успел запомниться
Победитель Евро-2008 в составе сборной Испании и воспитанник мадридского "Реала" Рубен де ла Ред вспомнил игру российских игроков за испанские клубы.
Фото: Marca