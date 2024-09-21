"Ничего удивительного в этом нет — я говорила, что такие "специалисты" никому не нужны. Вот и Абаскаль никому не сдался. "Гранада" правильно поступила, не дала Абаскалю время разрушить команду полностью. Не думаю, что теперь он вообще где-то будет работать главным тренером", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Испанская "Гранада" объявила об отставке с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, после 6-ти сыгранных туров команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице испанской Сегунды и имеет в своем активе 6 набранных очков.
Ранее Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" - специалист работал в российском клубе с 2022 по 2024 год, испанец был отправлен в отставку в апреле этого года. Под руководством Абаскаля красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России по итогам сезона-2022/2023.
После 8-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 набранных очков. Завтра, 22-го сентября, красно-белые примут на своем поле московское "Динамо".
Смородская: Абаскаль никому не сдался. "Гранада" правильно поступила, не дала ему время разрушить команду
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об увольнении Гильермо Абаскаля из "Гранады".
Фото: ФК "Спартак"