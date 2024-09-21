Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
2 - 5 2 5
КраснодарЗавершен
Зенит
16:30
ФакелНе начат
Рубин
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 2 2 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Тюмень
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Сочи2 тайм
Шинник
1 - 0 1 0
Торпедо2 тайм
КАМАЗ
17:30
УралНе начат
Нефтехимик
18:00
АланияНе начат
Балтика
21:15
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
0 - 2 0 2
Челси1 тайм
Тоттенхэм
17:00
БрентфордНе начат
Фулхэм
17:00
НьюкаслНе начат
Ливерпуль
17:00
БорнмутНе начат
Астон Вилла
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Лестер
17:00
ЭвертонНе начат
Саутгемптон
17:00
ИпсвичНе начат
Кристал Пэлас
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
0 - 0 0 0
Реал Сосьедад2 тайм
Осасуна
17:15
Лас-ПальмасНе начат
Валенсия
19:30
ЖиронаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Ювентус
19:00
НаполиНе начат
Лечче
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
16:30
ФрайбургНе начат
Бохум
16:30
ХольштайнНе начат
Вердер
16:30
БаварияНе начат
Унион
16:30
ХоффенхаймНе начат
Айнтрахт
19:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
18:00
СтрасбургНе начат
Ренн
20:00
ЛансНе начат
Реймс
22:00
ПСЖНе начат

Смородская: Абаскаль никому не сдался. "Гранада" правильно поступила, не дала ему время разрушить команду

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об увольнении Гильермо Абаскаля из "Гранады".
Фото: ФК "Спартак"
"Ничего удивительного в этом нет — я говорила, что такие "специалисты" никому не нужны. Вот и Абаскаль никому не сдался. "Гранада" правильно поступила, не дала Абаскалю время разрушить команду полностью. Не думаю, что теперь он вообще где-то будет работать главным тренером", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

Испанская "Гранада" объявила об отставке с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, после 6-ти сыгранных туров команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице испанской Сегунды и имеет в своем активе 6 набранных очков.

Ранее Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" - специалист работал в российском клубе с 2022 по 2024 год, испанец был отправлен в отставку в апреле этого года. Под руководством Абаскаля красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России по итогам сезона-2022/2023.

После 8-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 набранных очков. Завтра, 22-го сентября, красно-белые примут на своем поле московское "Динамо".

Ольга Смородская Гильермо Абаскаль Гранада
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится