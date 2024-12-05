"Арсен на данный момент вообще не рассматривает варианты с возвращением в Россию. Он выступает за "Реал Сосьедад" и будет продолжать играть за испанский клуб после травмы", - цитирует Голубина Sport24.
Арсен Захарян получил травму во время предсезонной подготовки и на данный момент не провел ни одной игры за "Реал Сосьедад" в текущем сезоне. В прошлом сезоне россиянин принял участие в 40 встречах и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Представитель Захаряна: Арсен не рассматривает варианты с возвращением в Россию
Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался о возможном возвращении игрока в Россию.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"