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Смородская: у Захаряна еще есть шансы заиграть, нельзя ставить крест на его европейской карьере

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о будущем российского полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
"У Захаряна еще есть шансы заиграть, нельзя ставить крест на его европейской карьере. Ему нужно доверие тренера и желание работать. Все в его руках. Травмы могут испортить карьеру, но бывает и такое, что футболист проходит через этот этап и становится звездой", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

Российский полузащитник Арсен Захарян выступает за испанский "Реал Сосьедад" с лета 2023 года. В текущем сезоне футболист ни разу не выходил на поле по причине травм. На счету хавбека лишь два попадания в заявку команды на матч. В минувшем сезоне Арсен Захарян провел 40 матчей за "Реал Сосьедад" во всех турнирах, отличился одним голом и двумя передачами.

Контракт Арсена Захаряна с его нынешним клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее представитель футболиста Геннадий Голубин в интервью заявил, что Захарян не рассматривает варианты с возвращением в Россию.

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