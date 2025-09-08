Представитель Захаряна объяснил, почему игрок пропустил открытую тренировку "Реала Сосьедад"

"Не было никакой травмы, это просто простуда. Поэтому Арсен пропустил несколько тренировок, но сейчас уже работает в общей группе", - цитирует Голубина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский полузащитник Арсен Захарян получил новое повреждение и из-за дискомфорта не принял участия в открытой тренировки "Реала Сосьедад".
В этом сезоне "Реал Сосьедад" сыграл в трех турах испанской Ла Лиги, в которых не одержал ни одной победы, дважды сыграл вничью и потерпел поражение. Захарян еще не выходил на поле в текущем чемпионате.