Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ЧайкаНе начат
Спартак Кострома
17:00
СоколНе начат
Урал
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

Представитель Захаряна объяснил, почему игрок пропустил открытую тренировку "Реала Сосьедад"

Геннадий Голубин, представляющий интересы хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, опроверг слухи о новом повреждении футболиста.
Фото: Getty Images
"Не было никакой травмы, это просто простуда. Поэтому Арсен пропустил несколько тренировок, но сейчас уже работает в общей группе", - цитирует Голубина "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский полузащитник Арсен Захарян получил новое повреждение и из-за дискомфорта не принял участия в открытой тренировки "Реала Сосьедад".

В этом сезоне "Реал Сосьедад" сыграл в трех турах испанской Ла Лиги, в которых не одержал ни одной победы, дважды сыграл вничью и потерпел поражение. Захарян еще не выходил на поле в текущем чемпионате.

