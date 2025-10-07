В "Реале Сосьедад" рассказали, почему Захарян не участвовал в последних играх

"Тренер просто делает выбор в пользу других футболистов. С физическим состоянием Захаряна нет никаких проблем. В ментальном плане тоже все хорошо, Арсен прикладывает все усилия", - цитирует Мундуате Metaratings.
22-летний российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян принял участие в двух матчах текущего чемпионата Испании, в которых суммарно провел на поле всего 48 минут и не отличился результативными действиями.
В 8 прошедших турах Ла Лиги сан-себастьянцы потерпели пять поражений и одержали лишь одну победу. Команда набрала 5 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета в Сегунду.