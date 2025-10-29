В "Реале Сосьедад" оценил игру Арсена Захаряна

"В клубе все довольны последними матчами Арсена и тем, что он наконец-то смог забить после долгого периода травм. Все надеются, что Захарян продолжит прогрессировать и получит больше качественных минут на поле", - цитирует Мундуате Sport24.
В ночь с 28 на 29 октября "Реал Сосьедад" одержал победу над клубом "Негрейра" в Кубке Испании со счетом 3:0 - один из голов забил российский полузащитник Арсен Захарян.
В текущем сезоне россиянин вышел на поле в 5 встречах и отметился 1 забитым мячом. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года, ранее футболист выступал за московское "Динамо".
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате высказался об игре полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: GETTY IMAGES