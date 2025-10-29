Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

В "Реале Сосьедад" оценил игру Арсена Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате высказался об игре полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: GETTY IMAGES
"В клубе все довольны последними матчами Арсена и тем, что он наконец-то смог забить после долгого периода травм. Все надеются, что Захарян продолжит прогрессировать и получит больше качественных минут на поле", - цитирует Мундуате Sport24.

В ночь с 28 на 29 октября "Реал Сосьедад" одержал победу над клубом "Негрейра" в Кубке Испании со счетом 3:0 - один из голов забил российский полузащитник Арсен Захарян.

В текущем сезоне россиянин вышел на поле в 5 встречах и отметился 1 забитым мячом. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года, ранее футболист выступал за московское "Динамо".

