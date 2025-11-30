Испанский журналист заявил, что Захарян постепенно выходит на пик формы

Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с 2023 года.
"Сейчас Захарян 12-й игрок команды. Если кто-то из стартовых футболистов не может выйти на поле, он играет вместо него. Захарян постепенно выходит на пик своей формы", — сказал Таберна в беседе с Metaratings.
На данный момент Арсен Захарян провел за "Реал Сосьедад" 52 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи, включая 8 игр и один гол в сезоне 2025/2026. Контракт Захаряна с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро.
Иньиго Таберна, журналист испанской радиостанции Onda Cero, поделился мнением о выступлениях полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в текущем сезоне.
