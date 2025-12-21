Официальная информация о кадровом решении была опубликована пресс-службой баскского клуба.
На данный момент "Реал Сосьедад" переживает непростой период. После 17 туров команда набрала 17 очков и располагается на 16-й позиции в турнирной таблице испанского чемпионата.
Отметим, что за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года выступает российский атакующий полузащитник Арсен Захарян, перешедший в команду из московского "Динамо". В этом сезоне футболист пока не получил твёрдого места в основе и чаще появляется на поле со скамейки запасных.
"Реал Сосьедад" Захаряна назначил нового главного тренера
Итальянский специалист Пеллегрино Матараццо назначен новым главным тренером "Реал Сосьедада".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"