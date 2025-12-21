Матчи Скрыть

Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен
Лидс
4 - 1 4 1
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
0 - 1 0 1
АрсеналЗавершен

Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
3 - 0 3 0
АлавесЗавершен
Реал Мадрид
2 - 0 2 0
СевильяЗавершен

Лацио
0 - 0 0 0
КремонезеЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
РомаЗавершен

Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 3 1 3
БайерЗавершен

"Реал Сосьедад" Захаряна назначил нового главного тренера

Итальянский специалист Пеллегрино Матараццо назначен новым главным тренером "Реал Сосьедада".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
Официальная информация о кадровом решении была опубликована пресс-службой баскского клуба.

На данный момент "Реал Сосьедад" переживает непростой период. После 17 туров команда набрала 17 очков и располагается на 16-й позиции в турнирной таблице испанского чемпионата.

Отметим, что за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года выступает российский атакующий полузащитник Арсен Захарян, перешедший в команду из московского "Динамо". В этом сезоне футболист пока не получил твёрдого места в основе и чаще появляется на поле со скамейки запасных.

