По информации источника, Арсен Захарян тренировался по индивидуальной программе в тренажерном зале из-за гриппа.
Российский футболист выступает в составе "Реала Сосьедад" с августа 2023 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 14 матчей и забил 1 гол. Соглашение с Захаряном действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo
Захарян пропустил первую тренировку нового тренера "Реала Сосьедад"
Фото: Global Look Press