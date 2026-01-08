Команда Ханс-Дитера Флика уверенно справилась с "Атлетиком", одержав крупную победу со счётом 5:0 и обеспечив себе место в решающей встрече соревнований.
Для каталонского клуба этот финал станет уже четвёртым подряд в Суперкубке Испании. В двух из трёх предыдущих случаев "Барселона" становилась обладателем трофея, обыгрывая "Реал" - в 2023 году со счётом 3:1 и в 2025-м - 5:2. Единственная осечка пришлась на 2024 год, когда каталонцы уступили мадридскому клубу 1:4.
"Барселона" не пропускает финалы Суперкубка четыре года подряд
"Барселона" вновь поборется за трофей Суперкубка Испании, пробившись в финал турнира по итогам полуфинального матча.
Фото: ФК "Барселона"