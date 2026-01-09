Звезда "Реала" не забивает на протяжении 19 матчей

Вингер " Реала " Винисиус Жуниор вновь не сумел отличиться, продлив безголевую серию до 19 матчей подряд.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Бразильский футболист вышел на поле в полуфинальной встрече Суперкубка Испании против "Атлетико", однако результативными действиями не запомнился.



Последний раз Винисиус поражал ворота соперника 10 октября - тогда он отметился забитым мячом в товарищеском матче в составе сборной Бразилии против команды Южной Кореи.



Напомним, "Реал" сумел одержать победу над "Атлетико" со счетом 2:1 и вышел в финал турнира. Следующую встречу мадридский клуб проведет 11 января, где соперником "сливочных" станет "Барселона".