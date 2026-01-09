Ямаль второй месяц подряд стал игроком месяца в Испании

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль получил награду лучшему футболисту месяца в чемпионате Испании по итогам декабря.

Фото: ФК "Барселона"

Об этом сообщила пресс-служба Ла Лиги в официальных аккаунтах в социальных сетях.



В течение месяца 18-летний игрок принял участие в пяти матчах испанского первенства и отметился двумя забитыми мячами. Этот результат позволил Ямалю второй месяц подряд быть признанным лучшим игроком Ла Лиги.



Футболист является воспитанником академии "Барселоны" и выступает за основную команду с 2023 года. За это время Ямаль провёл 128 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 45 результативных передач.