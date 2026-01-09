Ямаль второй месяц подряд стал игроком месяца в Испании

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль получил награду лучшему футболисту месяца в чемпионате Испании по итогам декабря.
Фото: ФК "Барселона"
Об этом сообщила пресс-служба Ла Лиги в официальных аккаунтах в социальных сетях.

В течение месяца 18-летний игрок принял участие в пяти матчах испанского первенства и отметился двумя забитыми мячами. Этот результат позволил Ямалю второй месяц подряд быть признанным лучшим игроком Ла Лиги.

Футболист является воспитанником академии "Барселоны" и выступает за основную команду с 2023 года. За это время Ямаль провёл 128 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 45 результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится