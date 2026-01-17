Матчи Скрыть

Захарян не попал в заявку "Реал Сосьедада" на матч с "Барселоной"

Игрок "Реал Сосьедада" Арсен Захарян не попал в заявку на матч Ла Лиги против "Барселоны".
Фото: Getty Images
По информации пресс-службы испанского клуба, футболист пропустит игру из-за дискомфорта в левой камбаловидной мышце.

Арсен Захарян стал игроком "Реал Сосьедада" в конце августа 2023 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 16 матчей и забил 1 гол.

Матч "Барселоны" против "Реал Сосьедада" состоится завтра, 18 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

