Журналист Marca: Карпин во главе "Сосьедада" - не фантастика

"Валерий Карпин - великолепный в прошлом игрок, он запомнился болельщикам "Сосьедада", потому что отдавал всего себя на поле и был настоящей звездой. Я не очень хорошо знаю его как тренера, но, уверен, он может быть одним из кандидатов на пост главного тренера "Реала" в будущем. Это не фантастика - Карпин знает наш чемпионат, знает команду, город, болельщики его любят", - сказал Бадальо "РБ Спорту".
Ранее Валерий Карпин в интервью допустил, что может возглавить "Реал Сосьедад" в будущем. В прошлом он являлся игроком испанского клуба, всего за команду на его счету 194 матча, 37 голов и 9 голевых передач.
На данный момент российский специалист занимает пост главного тренера в национальной команде страны. Всего под его руководством сборная провела 30 матчей, одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Журналист Оскар Бадальо, отвечающий за информацию про "Реал Сосьедад" в газете Marca, высказался о Валерии Карпине.
Фото: РФС