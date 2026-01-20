Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 0 0 0
Брюгге1 тайм
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Журналист Marca: Карпин во главе "Сосьедада" - не фантастика

Журналист Оскар Бадальо, отвечающий за информацию про "Реал Сосьедад" в газете Marca, высказался о Валерии Карпине.
Фото: РФС
"Валерий Карпин - великолепный в прошлом игрок, он запомнился болельщикам "Сосьедада", потому что отдавал всего себя на поле и был настоящей звездой. Я не очень хорошо знаю его как тренера, но, уверен, он может быть одним из кандидатов на пост главного тренера "Реала" в будущем. Это не фантастика - Карпин знает наш чемпионат, знает команду, город, болельщики его любят", - сказал Бадальо "РБ Спорту".

Ранее Валерий Карпин в интервью допустил, что может возглавить "Реал Сосьедад" в будущем. В прошлом он являлся игроком испанского клуба, всего за команду на его счету 194 матча, 37 голов и 9 голевых передач.

На данный момент российский специалист занимает пост главного тренера в национальной команде страны. Всего под его руководством сборная провела 30 матчей, одержала 20 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится