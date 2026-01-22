Неймар выиграл дело, связанное с переходом в "Барселону" в 2013 году

Бразильский нападающий "Сантоса" Неймар добился снятия обвинений по делу, связанному с налоговыми претензиями.

Фото: ФК "Сантос"

По данным ESPN, 23 декабря 2025 года Федеральный региональный суд Бразилии подтвердил ранее вынесенное решение в пользу футболиста и закрыл вопрос о возможном наказании за период его выступлений за "Барселону". Таким образом, Неймар и его отец, вероятнее всего, избегут штрафа в 180 млн бразильских реалов (примерно 28,8 млн евро), который фигурировал в разбирательстве вокруг перехода игрока в каталонский клуб в 2013 году.



Также суд признал законным использование имиджевых прав через компанию NR Sports и отменил связанную с этим задолженность. При этом власти Бразилии сохраняют возможность обжаловать вердикт, но, как отмечается, вероятность его отмены невысока.