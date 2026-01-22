Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях, клуб уже ведет переговоры с нападающим "Реала" и готов предложить ему контракт на сумму 1 млрд евро.
По данным источника, саудовская сторона настроена решительно и рассчитывает убедить бразильца сменить чемпионат.
В нынешнем сезоне бразилец провел 30 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2027 года.
"Аль-Ахли" предложил игроку "Реала" контракт на 1 млрд евро - источник
Саудовский "Аль-Ахли" сделал Винисиуса Жуниора одной из главных целей на летнее трансферное окно.
Фото: Marca