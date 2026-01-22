Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЖелезничарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
Шанхай ПортЗавершен

"Аль-Ахли" предложил игроку "Реала" контракт на 1 млрд евро - источник

Саудовский "Аль-Ахли" сделал Винисиуса Жуниора одной из главных целей на летнее трансферное окно.
Фото: Marca
Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях, клуб уже ведет переговоры с нападающим "Реала" и готов предложить ему контракт на сумму 1 млрд евро.

По данным источника, саудовская сторона настроена решительно и рассчитывает убедить бразильца сменить чемпионат.

В нынешнем сезоне бразилец провел 30 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2027 года.

