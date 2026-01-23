Тренер "Реала Сосьедад" не рассчитывает на Захаряна - источник

По информации источника, американский специалист провел личную беседу с несколькими футболистами с целью сообщить им, что они не входят в его планы. Одним из этих игроков стал Арсен Захарян.
Пеллегрино Матараццо стал наставником испанского клуба в конце декабря 2025 года. Всего под его руководством команда провела 4 матча, одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью.
Атакующий полузащитник выступает в составе "Реала Сосьедад" с августа 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 16 матчей и забил 1 гол. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость и Захаряна по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.
Источник: журналист Марко Антонио Санде
Фото: Getty Images