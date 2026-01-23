Матчи Скрыть

В "Реале Сосьедад" высказались о возможном уходе Захаряна

В пресс-службе "Реала Сосьедад" прокомментировали информацию о возможном уходе из клуба российского хавбека Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"У нас нет дополнительной информации о Захаряне - ни медицинской, ни по его ситуации", - сообщили в пресс-службе "Чемпионату".

Напомним, ранее в прессе появились сообщения о том, что главный тренер "Реала Сосьедад" Пеллегрино Матараццо провел личную беседу с Арсеном Захаряном и сообщил, что российский полузащитник не входит в его планы.

Захарян играет за испанскую команду с лета 2023 года. Трудовое соглашение 22-летнего футболиста действует до июня 2029-го. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах за команду в чемпионате и Кубке Испании, в которых записал на свой счет один забитый гол.

