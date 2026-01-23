Корнеев отметил, что при нынешнем положении дел россиянину сложно рассчитывать на серьёзную роль в команде, а вариант с продолжением карьеры в другом европейском клубе, по его оценке, выглядит маловероятным.
- Захаряну нужно вернуться в Россию, ничего другого не остается. Даже не нужно было разговоров о том, что тренер в нем не нуждается. Это читалось сквозь строки. Мы видим, что он не получает игрового времени, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".
Футболист выступает за испанскую команду с лета 2023 года. За это время полузащитник сыграл 60 матчей, забил три гола и оформил три ассиста.
Корнеев дал совет Захаряну
Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев считает, что хавбеку "Реала Сосьедад" Арсену Захаряну стоит задуматься о возвращении в чемпионат России ради стабильной игровой практики.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"