По его словам, никаких разговоров на эту тему не было, а сам игрок продолжает работать вместе с командой.
- Как говорит Дональд Трамп, это fake news. Ничего не соответствует действительности. Никаких разговоров ни с кем не было, Арсен тренируется в команде, - цитирует агента Metaratings.ru.
Ранее в прессе появилась информация, что новый наставник испанской команды якобы не собирается использовать Захаряна до конца сезона-2025/26 и уже довёл это решение до футболиста.
Захарян играет за "Сосьедад" с лета 2023 года. За это время он провёл 60 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
Агент Захарян отреагировал на новость о планах "Реала Сосьедад" расстаться с игроком
Фото: ФК "Реал Сосьедад"