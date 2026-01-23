"Никакого сочувствия к нему". Каррагер раскритиковал Винисиуса

Джейми Каррагер резко высказался о поведении вингера " Реала " Винисиуса Жуниора после встречи 20-го тура испанского чемпионата с "Леванте" (2:0).

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Экс-футболист "Ливерпуля" раскритиковал бразильца за слёзы в туннеле и заявил, что игрок не должен так реагировать на свист трибун.



Каррагер также отметил, что, по его мнению, ситуация вокруг Винисиуса повлияла на судьбу тренерского штаба мадридцев и стала одной из причин ухода Хаби Алонсо.



- Он - главная проблема. Именно поэтому тренер потерял работу. Не начинай плакать в туннеле из-за свиста фанатов! Ты - причина увольнения тренера! Никакого сочувствия к нему, - поделился эксперт в эфире CBS Sports.



Вингер выступает за мадридскую клуб с лета 2018 года. В текущем сезоне он провёл 30 матчей, забил семь мячей и оформил 11 ассистов. В прессе ранее была информация, что бразилец летом может уехать в Саудовскую Аравию.