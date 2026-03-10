Назван ещё один кандидат на пост главного тренера "Реала" - ESPN

Руководство мадридского " Реала " рассматривает возможность приглашения Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

Фото: Getty Images

Как сообщает ESPN, аргентинский специалист включён в число кандидатов, которых клуб изучает. По данным источника, кандидатуру Почеттино положительно оценивает президент "сливочных" Флорентино Перес. При этом в мадридском клубе анализируют сразу несколько возможных вариантов.



С осени 2024 года аргентинец работает со сборной США. До этого он возглавлял "Челси", "ПСЖ" и ряд других команд.