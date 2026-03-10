Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Галатасарай
1 - 0 1 0
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Атлетико
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм
Аталанта
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм

Назван ещё один кандидат на пост главного тренера "Реала" - ESPN

Руководство мадридского "Реала" рассматривает возможность приглашения Маурисио Почеттино на пост главного тренера.
Фото: Getty Images
Как сообщает ESPN, аргентинский специалист включён в число кандидатов, которых клуб изучает. По данным источника, кандидатуру Почеттино положительно оценивает президент "сливочных" Флорентино Перес. При этом в мадридском клубе анализируют сразу несколько возможных вариантов.

С осени 2024 года аргентинец работает со сборной США. До этого он возглавлял "Челси", "ПСЖ" и ряд других команд.

