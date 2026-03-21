Форвард "Атлетико" обозначил позицию по переходу в "Барселону"

Нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес не рассматривает уход из мадридского клуба, несмотря на появляющиеся слухи о возможном трансфере.

Фото: Getty Images

Ранее форварда связывали с интересом со стороны "Барселоны", однако, по информации Transfer News Live, сам игрок не настроен менять команду. Отмечается, что аргентинец доволен своим положением и сосредоточен на выступлении за коллектив Диего Симеоне.



В текущем сезоне Альварес провёл 43 матча, в которых забил 17 мячей и отдал восемь результативных передач.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Барселона