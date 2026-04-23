Игрок "Барселоны" Ямаль выбыл до конца сезона

Футболист "Барселоны" Ламин Ямаль пропустит остаток сезона.

Фото: Getty Images

Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что футболист получил травму подколенного сухожилия. Он должен успеть восстановиться к чемпионату мира 2026 года.



Вчера, 22 апреля, состоялся матч в рамках 33-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Сельтой". Подопечные Ханси Флика одержали победу со счетом 1:0.



В конце первого тайма Ламин Ямаль реализовал пенальти, но получил повреждение во время его исполнения.